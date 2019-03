Paul McCartney sobre Michael Jackson: 'Me siento triste, porque no sabía de su lado oscuro'

En la antesala de su presentación en Chile durante este miércoles en el Estadio Nacional, el artista británico, Paul McCartney, conversó con Radio Futuro, en donde abordó no solo acerca de lo que se espera en el concierto en el país, sino que también acerca del documental sobre Michael Jackson, Leaving Neverland, en vista de que el Rey del Pop colaboró junto al exBeatle.



Sobre este tema, el guitarrista de la emblemática banda explicó que "es difícil hablar de eso y es triste porque Michael era un gran talento, un gran cantante, un gran bailarín y nos encantaba lo que hacía por años".



A pesar de esto y de su relación con él, McCartney no escondió que "puedo entender cuando la gente dice que no va a escuchar su música o que no la pondrán las radios. Yo me siento triste, porque no sabía de su lado oscuro".



Por otro lado, Sir Paul también consideró que son tiempos complicados los que afectan al mundo en la actualidad, ya que "es como que los líderes no saben lo que están haciendo. Cuando leo el diario, necesito un escape, una salida".



En tanto, con respecto a la presentación en el Nacional, manifestó que "se siente bien estar de vuelta en Santiago. Estamos listos para esta noche y esperamos que pasemos un buen tiempo. Nos preocuparemos de que sea así".