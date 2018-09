Paul McCartney revela inéditos detalles de la vida sexual de The Beatles

El conocido bajista y vocalista de The Beatles, Paul McCartney, reveló el comportamiento sexual que tenían los integrantes de la banda y cómo esto fue acercándolos cada vez más.

En declaraciones a GQ, el músico contó cuando él y John Lennon se masturbaron juntos con otros tres amigos del cantante. Esto, se produjo ya que habían terminado en casa de Lennon, "y en lugar de estar simplemente borrachos y festejando, estábamos todos en estas sillas con las luces apagadas, y alguien comenzó a masturbarse, por lo que todos lo hicimos", comentó.

Quienes integraban el grupo, agregó, gritaban nombres mientras participaban en la sesión de masturbación. "Simplemente estábamos, '¡Brigitte Bardot!... ¡Whoa!'. Y luego, todos reaccionarían un poco más", dijo McCartney.

Además, confesó que Lennon gritaba nombres como "Winston Churchill's" para despedir a sus dos amigos, y que la actividad era única o "tal vez era como una partida doble", añadió. "No era una gran cosa", expresó. "Pero, ya sabes, era el tipo de cosas en las que no pensabas mucho. Fue solo un grupo. Sí, es bastante obsceno cuando lo piensas", señaló el inglés.

El ícono también habló sobre cuando él, John Lennon y Ringo Starr vieron a George Harrison perder su virginidad a los 17 años, contando que lo habían aplaudido apenas terminó.

"El caso es que estas historias, particularmente la de The Beatles, llegan a ser legendarias, y tengo que comprobar: espere un minuto. Sé que teníamos una cama y dos juegos de literas, y si uno de los muchachos traía a una chica de regreso, podían estar en la cama con una manta sobre ellos, y no notarías mucho, excepto un poco de movimiento", reveló.

McCartney completó diciendo que la banda no tenía orgías para su conocimiento, pero sí hubo "encuentros sexuales de tipo celestial, y hubo groupies", aseguró.

En esa línea, contó que Lennon era quién tenía una vida sexual más promiscua, relatando que el esposo de Yoko Ono habría conocido a alguien en un club que quería tener sexo con él, descubriendo que el marido de la mujer estuvo en todo momento mirándolos.

"Eso se llamaba 'pervertido' en esos días. Entonces creo que tal vez John experimentó un poco más de eso que yo. Te digo la verdad, simplemente no me apetecía, ese tipo de cosas. ¿La esposa de alguien más? Definitivamente no quisiera que el marido lo supiera. Ya sabes, eso me parece sensato. ¿Soy demasiado sensible? No lo sé. El mío no era particularmente loco, pero fue muy divertido. Y había mucho de eso. Así que eso fue lo suficientemente bueno para mí", finalizó.

Paul McCartney lanzó el 7 de septiembre "Egypt Station", su primer disco luego de cinco años alejado de la música.