Sir Paul no pierde vigencia. El cantautor inglés Paul McCartney lanzó el segundo videoclip de su último sencillo "Come On To Me", parte del estrenado disco Egypt Station.

El álbum del sello Capitol Records fue presentado el 7 de septiembre y días después de cumplir un mes se lanzó el nuevo corto en el canal de yuotube del ex The Beatles.

El músico de 76 años muestra a un guardia de seguridad (en el primero) y a un vendedor de comida (en el segundo) cantando y bailando la canción.