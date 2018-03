Paul Anka por proyecto con Drake: "El hip-hop no tiene el respeto que merece"

Ismael Quiroga, ADN

El legendario músico Paul Anka está pronto a volver a nuestro país y antes de eso tuvo tiempo de conversar con Radio ADN sobre el show que traerá y sobre sus nuevos proyectos, uno de ellos muy particular.

Se trata de una incursión en nuevos sonidos más allá del swing, esta vez trabaja en el hip-hop con el rapero Drake. "Haremos una nueva canción juntos, no puedo decir mucho más, pero espero que si se dan los tiempos, pueda mostrar la canción en Chile. Creo que Drake es el mejor en lo que hace, es único, un amigo canadiense y me encanta su trabajo", dijo.





Algo llamativo pensando en lo que uno está habituado a escuchar del crooner, pero su valoración a la música actual es alta. "Hoy en día el hip-hop está llevando la cultura en los Estados Unidos y en muchos lugares, pero no tiene el respeto que merece. Cuando me reinventé con Rock Swing, salió muy bien, después busqué otro momento para reinventarme con este estilo de música y nada mejor que trabajar con Drake y estoy muy emocionado por ese proyecto", comentó.

Nuevas ideas en la cabeza de este músico de 76 años, que aún siente que puede seguir sobre el escenario, pese a que sus colegas ya estén dejando los micrófonos: "Cuando miras alrededor, todos mis amigos, del negocio de la música que se están retirando, Elton John, Neil Diamond, Phil Collins, y es por motivos de salud. Cuando la gente me pregunta cómo me siento en esta etapa de mi vida con lo que hago, me siento muy afortunado, me he cuidado mucho toda mi vida, así que mi energía y salud están bien. Yo le digo a la gente que ya no tengo más un trabajo, tengo una pasión".

"Tú nunca sabes como artista lo que la gente piensa de ti, hasta que cantas ante ellos, así que cuando experimento este amor que me da la gente en todo el mundo me siento afortunado, porque ya no es un trabajo duro, es algo que me hace sentir cada día más sano y joven. Yo no sé lo que está a la vuelta de la esquina, lo único que sé es que si me siento bien y si sigo amando lo que hago, lo haré por el tiempo que tenga que hacerlo o quiera", agregó.





Paul Anka reconoce que tiene un gusto especial por nuestro país. De hecho, es la única nación de Sudamérica al que vuelve recurrentemente y la oportunidad de verlo otra vez será el 8 de junio en el Gran Arena Monticello, un show donde hay que elegir canciones de un amplio repertorio.

"Lo bueno es que conozco al público de Chile y sé que esperar, una jornada de muchas emociones y amor. Lo complejo, y el problema, un buen problema, es poner 60 años de música en un par de horas, porque el consumidor a quien respeto, va para escuchar lo que él quiere escuchar y no lo que yo quiero escuchar. Así que tengo que mirar un panorama ecléctico de cosas como del disco Rock Swing, algo de Michael Jackson, canciones que no toco en otros lugares, pero sí en Chile como 'Let me Try Again', y también los clásicos, así de ecléctico. Además, si para entonces la canción con Drake ya está lista, la tocaré también", comentó.

Paul Anka estará nuevamente en Chile en junio y para verlo las entradas se pueden comprar en ticketpro.cl, con precios que van de los 62.100 a los 253 mil pesos.