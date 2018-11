Paty Maldonado sobre críticas en su contra: Me iré de la TV cuando yo quiera. Lo hago estupendo

Patricia Maldonado ha sido la protagonista de las diversas funas y campañas que hacen algunos televidentes en su contra, con el objetivo de que la cantante, de 68 años, deje su puesto de panelista en Mucho Gusto.

En medio de la promoción del café concert "Las Indomables", que realiza con Raquel Argandoña y María Luisa Cordero, se dio el tiempo para hablar con La Cuarta de esta situación y de las distintas polémicas que ha protagonizado en las últimas semanas, entre ellas los dichos sobre Katherine Salosny.

Al ser consultada sobre la pelea que tuvo con la exanimadora del matinal de Mega, Maldonado respondió: "Diré cosas con nombre y apellido, soy kamikaze, estoy en una edad en que todo me importa una raja. Muchos años me tuve que callar, pero a estas alturas ya no. No tengo nada de perder, así que empiecen a preparar las querellas".

En esa línea, agregó que en el café concert "unos cuantos (famosos) van a quedar llorando… Me encanta caminar al filo de la navaja. Voy con la verdad de frente, y también sé que nadie es dueña de la verdad. Llevo muchos años en televisión y a todos les conozco yayitas. La gente amenaza con lo que no existe, en cambio yo cuento la verdad y la gente sabe que no estoy mintiendo".

Respecto a las críticas que ha recibido sobre su participación en la televisión, Paty señaló: "yo tengo 68 años y me iré de la televisión cuando yo quiera. Lo hago estupendo, marco sintonía. La prensa y programas llevan tres semanas hablando de mí y nadie me ha dado un bono".