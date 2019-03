Paty Maldonado se fue en picada contra la rutina de Mauricio Palma en Viña

Este viernes, Patricia Maldonado analizó en Mucho Gusto la rutina de Mauricio Palma en el festival de Viña del Mar, donde fue galardoneado con ambas gaviotas.

Primero que todo, la panelista recordó el éxitoso debut de Felipe Avello en el certamen viñamarino, asegurando que se sorprendió con el Pececillo "porque yo no le puse fichas a él. Él hizo una rutina tan entretenida y tan agradable que me conquistó a mí y a miles de personas que no están con ese género. Me reconcilié con ese lado".

Respecto a Palma, señaló que "cuando veo a este chiquillo que no conozco, está pasando un fenómeno con este género: están apretando la misma tecla".

"Cuando yo voy a cantar 'Cuando caliental el sol' y luego la canta ella y después la cantas tú, ya no querís más guerra, cambia el calienta el sol. Esa tecla está gastada. ¿Qué está gastado? Los ricos en contra los pobres, los pobres en contra los ricos, que los milicos, que los pacos… hay cientos de temas, chiquillos, que pueden tocar", explicó.

"cuando aprietas la misma tecla no sale gracioso", expresó, enviándole un mensaje a la producción de Viña quienes, según ella, "se van a tener que replantear los genios, los productores, para el próximo año".