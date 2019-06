Paty Maldonado se emocionó hasta las lágrimas al hablar de Javiera Suárez

Este martes se supo que Javiera Suárez se encuentra internada en la Clínica Alemana de Santiago, tras sufrir una series de complicaciones producto del cáncer a la piel que la afecta hace más de tres años.

Pese a que su diagnóstico se ha mantenido en reserva, varios de sus amigos televisivos se han acercado al lugar para visitarla, hablar con ella y acompañar a sus familiares. Una de ellas fue Patricia Maldonado, quien contó en Mucho Gusto que este martes recibió una llamada de la periodista.

"Fui a hacerme las uñas cuando me llama la Pamela Díaz. Me dice 'vieja, te va hablar la Javiera'. Yo en ese instante no sabía qué Javiera me iba a hablar. Incluso llegué a pensar que la Pamela me estaba haciendo una talla. Y siento al otro lado a la Javiera Suárez. Y yo digo 'esto no puede ser, ¿Javiera?'. 'Sí vieja', me dice. 'Soy yo. Te quiero, te quiero. Te tengo en mi corazón'", partió contando.

La cantante, un tanto confundida, mantuvo una extensa conversación con Suárez: "Y yo dije ¿por qué? ¿Por qué estoy en el corazón de esa chiquilla?. 'Porque me haces reír', me dijo. '¡Esta enfermedad de mierda!. Y me haces reír. Me río contigo. Lo paso bien. Y gracias. Cuídate. Y cuida a tu marido y a tus hijos'".

"Yo le decía 'hija, vas a salir adelante. Vamos a salir de esta una vez más. Vas a disfrutar a tu hijo. Vamos con ese ánimo'. Traté de alguna manera de darle toda mi energía positiva. Porque se lo merece. ¿Y por qué cuento esto? Porque no pensé que yo podía estar en el corazón de ella. Porque no pensé que a pesar de lo mal que está, ella nos pueda ver. Porque uno no piensa que hay tanta gente enferma que lo está pasando mal. Y que uno tiene la posibilidad de alegrarle la vida (…) Tengo que confesar que no pude resistir mis lágrimas. Me lo lloré todo", agregó.

Luego de contar parte de su llamada, Paty Maldonado le envió un mensaje a la familia de la comunicadora: "Yo le quiero mandar un saludo a la familia de la Javiera. A su marido, a su padre pero me voy a detener en su mamá. Yo sé lo que es esto. Nosotros lo vivimos como familia. Han pasado 10 años, 10 desde que mi sobrina del alma se fue. Hoy la recordamos con alegría. Se aprende a caminar. El dolor no pasa jamás. Nunca. Nunca pasa. Yo vi a mi hermana caer. Una, otra y otra vez. Hasta que se levantó", dijo.

"Así como ella me dijo que me tenía en su corazón, yo también la tengo en mi corazón y la voy a tener por siempre en mi corazón. Mientras yo tenga vida, la voy a tener en mi corazón", concluyó.