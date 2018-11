Patricia Maldonado volvió a caerse de un columpio que estaba instalado en el estudio de "Mucho Gusto", desatando las risas de los televidentes.

En compañía de José Miguel Viñuela, la panelista aceptó a subirse aun cuando no estaba completamente convencida. Sin embargo, el conductor le prometió que no volvería a repetirse su caída, pero no fue así, ambos se cayeron.

Maldonado repitió la escena, por lo que insultó fuertemente a Viñuela, quien quedó muy adolorido tras el porrazo.