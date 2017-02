Paty Maldonado destrozó al reality "Doble Tentación", en el que participa y es de su propio canal

Su sinceridad no ha dejado indiferente a nadie. Y es que la panelista de "Mucho Gusto", Patricia Maldonado, sorprendió a todos al referirse en duros términos al reality de Mega, "Doble Tentación", programa donde ella también trabaja.

"Yo trabajo en el reality, sé lo que pasa adentro, sé que éste es un gran espectáculo y que lo que está adentro está fabricado, muy fabricado. A mí no me gustan los realities. De verdad, yo soy anti realities", señaló al programa "Intrusos" de La Red.

Pero eso no fue todo, ya que la opinóloga fue un poco más allá y sostuvo que "si estoy trabajando es porque es parte de mi contrato y porque trabajo en el Mega, y porque si el Mega me dice que yo tengo que ir, voy a ir, y voy a ir a otras partes también, es parte de mi trabajo. Pero si tuviera que decidir no lo haría".

Además, la panelista añadió que "no aporta en nada, en el fondo. Es entretención para la gente, la gente se divierte…(…) Al Mega le ha ido muy bien, muy bien. Y a mí me alegra enormemente que al Mega le vaya bien, con todo lo que hace. Pero el hecho de que sea del Mega no me obliga a que a mí me guste. Y a mí no me gusta el reality".