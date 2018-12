Paty López: No es un crimen ser acosador, son malos hábitos y trastornos

Patricia López visitó No Culpes a la Noche de TVN, donde reveló que ha sufrido varios episodios de acoso durante los años que ha trabajado en televisión.

La conversación surgió ya que en el late de Kathy Salosny estaban hablando de las denuncias en contra de Nicolás López y Herval Abreu.

En esa línea, la actriz contó que quedó sorprendida cuando supo que el director de teleseries fue acusado de abuso sexual, ya que ella nunca lo sintió como un acosador. Sin embargo, respaldo a sus compañeras que alzaron la voz.

"Yo viví acoso, en la televisión y en otros ámbitos también. Yo creo que no hay una mujer en el mundo que diga que en alguna medida no ha recibido acoso", comenzó contando.

Luego de eso, López fue consultada sobre el motivo de su silencio, reconociendo que no se refirió al tema porque "yo nunca me atreví a hablarlo, y nunca tampoco lo voy a hacer, porque detesto la cacería de brujas, respecto a este tema. Sí creo que hay que plantearlo como un tema, revisarnos, ordenarnos y unirnos está bien, porque… no es un crimen ser un acosador, son malos hábitos, son trastornos y no me gusta apuntar a las personas porque hizo algo malo", explicó.

Finalmente, expresó que "todos tenemos procesos, yo también me he equivocado, y no me gustaría que me hagan así (apuntar) por haber cometido un error. Espero que se solucione y siempre se puede pedir disculpas y que vuelva a hacer el tremendo director que fue (Herval Abreu)".