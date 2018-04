Patricio Torres contra Kast: "El solo hecho de seguir defendiendo una dictadura es violentísimo"

Patricio Torres, actor y locutor de Radio Corazón, aseguró que José Antonio Kast debe pedir perdón por defender la dictadura de Augusto Pinochet antes de ampararse en la libertad de expresión para justificar su discurso.

El hombre que encarnó a "Peñita" en el Japenning con Ja afirmó en entrevista con The Clinic que el excandidato presidencial, tras la agresión que sufrió, "ha logrado entender en un 0,1 por ciento lo que era la violencia en aquel tiempo".

"No justifico lo que le ocurrió, pero te das cuenta de la estrechez de pensamiento de algunas personas, no sé si será a propósito o no lo que lo hace tener ese discurso, pero es muy violento en relación a cuánta gente sufrió en un período tan violento", agregó.

“Kast pide libertad de expresión qué es eso, váyase a la chucha. Todos tienen derecho a expresar sus cosas, pero hasta ahora no ha pedido perdón por los crímenes de dictadura. Por eso es violento. El solo hecho de seguir defendiendo una dictadura es violentísimo”, cerró al respecto.

Torres también recordó su pasado en el MIR, cuando era estudiante de teatro de la Universidad de Chile.

"Uno de mis compañeros, que era uno de los jefes nuestros, muy irresponsablemente, me dijo ‘hazte cargo, pum’ y me pasó un revólver, una pistola, dos granadas, tres estopines, cosas muy peligrosas. Qué estaba haciendo Dios mío, no lograba dimensionar lo que estaba ocurriendo, yo estaba jugando a los cowboys, todo era una película para mí", recordó.

"Era una especie de juego. Y me gustaría escribirlo de manera lúdica, de cómo yo iba de un lado a otro, ordenando esta cuestión sin tener pito idea de lo que estaba realizando en relación al problema que se estaba gestando, porque en cualquier minuto me agarraban en la calle con esa pistola y no me iban a preguntar cómo me llamaba, si no que me iban a disparar y chao", sumó.