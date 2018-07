Patricio Madera: "Si el mural no dice nada, no sirve"

Patricio Madera, uno de los fundadores de la Brigada Ramona Parra, conversó con Eduardo Fuentes en Déjame Pensarlo sobre su obra, asegurando que "a nosotros de una u otra manera la Academia siempre nos ha visto como los hermanos pobres".

Respecto a cómo aborda su trabajo, el muralista señaló que busca "enfrentarse al muro como un trabajador del arte y no como artista" ya que "para nosotros la brocha es una herramienta". "Si el mural no dice nada, no sirve", señaló enfático.

"Muchos muralistas hoy en día pintan a la estética, palomitas, pajaritos, la cordillera, una tarjeta postal; y el estímulo en función de proyectos donde hay estímulo económico. Nosotros andamos por otros caminos, andamos por los caminos más difíciles", reflexionó.

Madera confesó que "los primeros murales que hacíamos eran feítos", pero de todas maneras capturaron la atención de consagrados artistas como Roberto Matta, recordando que una vez vino "corriendo y nos dice 'niños, ¿qué están haciendo? Lo que están haciendo es la primera vez en el mundo'. Nosotros cabros chicos pobladores no teníamos idea de arte, y él nos dijo que venía a aprender de nosotros porque era maravilloso. Nos compró un camión".