Patricio Herman, de 'Defendamos la ciudad': 'En Chile no hay desarrollo urbano, hay improvisación'

Patricio Herman, presidente de la fundación "Defendamos la ciudad", entidad que intenta fiscalizar el funcionamiento de la ciudad, estuvo en Ciudadano ADN y dio su mirada sobre la controversia que generan ciertas iniciativas que determinan el desarrollo urbano de la ciudad y el país.

Una de ellas es la remodelación de Plaza Egaña posterior a la construcción de la Línea 3 del Metro. Herman tiene la impresión de que "la gente que vive en las inmediaciones y disfrutaba de la vegetación es la más perjudicada. A la gente que usa el Metro le da lo mismo", sosteniendo que "hay mucha crítica de que es una plaza dura, y es dura porque el Metro no se metió la mano al bolsillo para aumentar la inversión. Si el Metro hubiera hecho la losa más abajo estaría llena de árboles", sostuvo.

Como balance general, Herman sostuvo que en nuestro país "no hay criterios preventivos para nada, aquí se tiran a la piscina nomás. No existe el desarrollo urbano, menos lo sustentable. En Estados Unidos, las obras se hacen antes de que se construyan las casas o los malls. En Chile hay mucha improvisación".

El activista graficó su tesis indicando que el 44% de la población chilena está concentrada en la Región Metropolitana. "Todos los incentivos son para que la gente esté en Santiago, la oferta de trabajo y las actividades más entretenidas están aquí", dijo.

Respecto a las concesiones de autopistas, que "datan de unos 20 años atrás", sostuvo que en general han dado buen resultado, "pero no podemos pretender llenarnos de autopistas". Herman indicó que "los gobiernos de todos los estados serios están promoviendo el transporte público. Crear más autopistas para el uso del automóvil es una locura, pero en Chile siempre estamos con el paso equivocado".

Para Herman, los contratos de concesión, reajustables anualmente por IPC, son "un regalo espectacular" para las concesionarias. "Los únicos perdedores son la gente que está pagando peaje, Los inversionistas están felices", agregando que "los privados tienen incentivos para ganar plata y se preocupan de que la redacción esté a favor de ellos, y los funcionarios no los tienen para defender el interés público. Todo esto es derivado de la mala redacción de los contratos, por eso es que siempre ganan los privados y siempre pierde el Fisco".

Otros temas que revisó Herman en su entrevista relativos a planificación urbana fueron la caída de la avioneta en Puerto Montt ("no respetaron los distanciamientos y siguieron permitiendo construcción de viviendas. El aeropuerto está bien construido, el problema fueron los alcaldes"), la construcción de viviendas sociales en una zona de inundación en Codegua ("el día de mañana, cuando vengan los aluviones, todos le van a echar la culpa al empedrado"), la desaparición del mural de la calle Lastarria ("ahí se cometió un error, lo cometió el Consejo de Monumentos Nacionales, Lastarria es zona típica protegida y el alcalde estaba de acuerdo con que se eliminara") y las contribuciones impagas por el Presidente Sebastián Piñera en su casa de Caburgua ("esas casas no tienen recepción final. Don Sebastián se aprovechó de este vacío. Ahora va a tener que pagar todo pero no por los 30 años sino por 3, porque esa es la regulación que existe en Chile").