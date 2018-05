Patricia Zavala de E!: "El entrenamiento que reciben las misses en Venezuela no lo encuentras"

José Tomás Suazo, ADN

La venezolana Patricia Zavala, de 33 años, ha tenido participaciones en la serie "How I Met Your Mother" y en el videoclip "Postcards" de James Blunt. Pero ha sido su trabajo como presentadora en el canal de cable E!, lo que la ha dado a conocer principalmente.

Actualmente, conduce "Kiss Bang Love" en la señal. Se trata de la versión latina de un formato originado en Australia y que se enmarca dentro del género del dating show.

En conversación con ADN, reveló que lo que la motivó a aceptar el rol fue "conectar con algo que todos tenemos en común que es ganas de amar y de ser amados", contó.

Pero previo a su trabajo en televisión, cuando la animadora aún vivía en su país, participó del concurso Miss Venezuela. "Desde el primer momento supe que no iba a ganar. Me metí en el proceso porque siempre pensé que era un campamento muy interesante de preparación". "El entrenamiento que reciben las misses en Venezuela no lo vas a encontrar en ninguna otra parte", agregó.

Y si bien no resultó ganadora del certamen de belleza, al año siguiente participó de un concurso que organizó el canal de cable "Chica E! Venezuela" donde sí triunfó. Como resultado, fue corresponsal desde Caracas y luego se trasladó a Miami para oficiar como presentadora de "Coffee Break".

En el espacio realizaba entrevistas a figuras del espectáculo como George Clooney, Nicole Kidman, Antonio Banderas y Matt Damon. "Lo que más me impresionó fue que mientras más famosa la estrella, era más humana y más talentosa", dijo.

Actualmente, en "Kiss Bang Love", que se emite los miércoles a las 23:00 horas, no sólo oficia de presentadora sino que también debe ser una especie de confidente con la participante que busca pareja. "Es mi parte favorita. Poder compartir la experiencia de querer enamorarme con ella. En la primera temporada no les recomendaba con quien quedarse, era un poquito más diplomática, pero ya en la segunda les sugiero con quien quedarse", comentó.