Patricia Maldonado reveló que este año ha sido muy complicado para ella: 'Tengo mucho miedo'

Patricia Maldonado protagonizó un emotivo momento en "Mucho Gusto" al hacer un balance de un año que para ella ha sido "una 'mierda'".

En esa línea, la panelista contó que su 2018 se marcó por la enfermedad de su esposo y por las reiteradas y comentadas polémicas que la han enfrentado con los actores de diversos canales.

En conversación con sus compañeros de panel, la mujer comentó que este año ha sido muy complicado y que en un momento llegó a sentir "miedo" por lo que podría pasar, reveló entre lágrimas.

"Si tú me dices hoy día si tengo pena, sí tengo pena. Pero más que pena, tengo mucho miedo, tengo mucho miedo, pero mucho miedo. Este miedo ya lo sentí antes. Sentí mucho miedo con todo lo que nos ha pasado. Tengo miedo hoy día, tengo mucho, mucho miedo. Tengo mucha fe. Tengo tristeza. Tengo inseguridad. Eso es verdad. Yo no lo voy a negar. Tengo la esperanza de que todo va a salir bien, así como han salido otras cosas bien también", dijo.

En esa línea, agregó que "este ha sido un año de mierda, un año de mierda. En la salud ha sido un año de mierda. En lo demás no me puedo quejar. Tengo a mis hijos bien, sanos, mis nietos están bien, perfectos, corren por la casa, son niños normales. En el trabajo no tengo ningún problema. Pertenezco a un canal que me ha brindado todo el cariño. Pero en la salud ha sido un desastre".