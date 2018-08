Patricia Maldonado: No tengo tiempo para el odio ni el rencor

La integrante del matinal de Mega, Mucho Gusto, Patricia Maldonado, comentó acerca de las muestras de cariño que ha recibido, luego de la situación que vive por su marido, Jorge Pino, y por las polémicas en las que se ha visto envuelta, como por ejemplo el enfrentamiento con los actores de la teleserie "Casa de Muñecos".



Al respecto, la otrora cantante manifestó en el programa que "quiero agradecer a cada una de esas personas, la gente que tuvo la gentileza de mandarnos WhatsApp o en Instagram. Toda esa gente maravillosa, la gente que te para en la calle, que está en un supermercado, mil gracias, porque todo eso ayuda, porque eso es energía positiva. No hay nada mejor que eso".



Para cerrar, Maldonado lanzó una reflexión que seguramente tiene algo que ver con la polémica que involucra a los actores.



"No tengo tiempo ni para el odio, no tengo tiempo para el rencor, no tengo tiempo para la rabia, no tengo tiempo para vengarme. No me interesa. Quiero salir de esto", dijo.