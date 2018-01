Patricia Maldonado amenaza a Pamela Díaz: "Me las vai' a pagar, conch..."

Con varios garabatos la panelista Patricia Maldonado le dejó claro a Pamela Díaz que buscará venganza luego de que la anfitriona del programa "La noche es nuestra", que ayer exhibió su primer capítulo en Chilevisión, le sirviera un té con sal.

"Mira, te voy a decir una hueá, y no tengo ningún empacho en decírtelo en tu cara", dijo la también cantante cuando la exmodelo le preguntó cómo lo había pasado. Y al rememorar el episodio, no tuvo problemas en decir "me la vai' a pagar conche...".

Maldonado afirmó que le importaba muy poco que la estuvieran grabando, con una serie de groserías a las cuales Díaz remató sólo con que "igual la gente es bien ordinaria".