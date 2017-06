Pastor Soto hizo llamado a DJ Méndez y respondió duramente a su hijo: Es una vergüenza nacional

Como ha sido la tónica en los últimos días, el pastor Soto no se quedó sin respuesta frente a Leo Méndez Junior, luego del mensaje que le envió a través de Instagram, y respondió en su particular estilo, aunque también mencionó de paso a DJ Méndez.



A través de un video, el clérigo inició señalando que "tengo que enviar un mensaje muy particular al padre de Leo Méndez Junior", y utilizó el registro del hijo del artista para ejemplificar que él es "una víctima de la inmundicia y perversión".



"Precisamente esto es lo que nos ayuda en nuestra campaña sólida, firme hoy en contra de la diversidad sexual. Aquí veo a un niño que es una de las víctimas de la inmundicia y perversión de la diversidad sexual en Chile, aún más, peor, una presa codiciable para los pedófilos", comentó.



Soto añadió que "estamos frente a un hijo consentido que es vergüenza nacional, yo veo por ejemplo que se muestra este video en un horario para muchos niños, adolescentes y jóvenes, donde estamos mostrando en qué quieren convertir a nuestros niños en Chile".



El religioso cerró su exposición, manifestando que "no podemos permitir que a nuestra juventud, a nuestros niños los conviertan en unos travestis baratos, rascas, flaites. No es así, Chile es un país de valores y de principios. Este mensaje es para el padre y responsable de este niño Leo Méndez, que lamentablemente este día, insisto, tenemos que resguardar y cuidar. Es un llamado a coregir y enseñar a nuestros hijos valores".