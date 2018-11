Participante de "Rojo" recibió una gran sorpresa por parte de la producción

Este miércoles Rojo realizó un programa ambientado en Halloween, donde gran parte de los participantes se vistieron para la ocasión.

Sin embargo, no todo fue celebración, ya que Camila Vásquez reveló un episodio que marcó tristemente su adolescencia y que ha tenido repercusiones en su vida.

Luego de mostrar un documental, Álvaro Escobar conversó con la bailarina y esta le confesó que no terminó el colegio producto del acoso que recibía por parte de sus pares.

"Sufrí de mucho bullying y por eso no seguí en el colegio; yo tenía una personalidad muy tímida y por eso mis compañeros me amenazaban que me iban a esperar a la salida y cosas así", comentó.

En esa línea, explicó que esto le afectó tanto que llegó hasta segundo medio, agregando que antes de entrar al programa era muy tímida. "Aquí ustedes me ven con mucha personalidad, pero yo no era así. A mí me cambió Rojo, aquí desarrollé mi carácter", sostuvo.

Tras la revelación, el animador del espacio le dio a conocer la gran sorpresa que el espacio tenía preparado para ella. "Te quiero contar Camila que la producción se hará cargo de todos los gastos para que termines tu tercero y cuarto medio como debe ser, porque todo tienen derecho a sus estudios", expresó Escobar.

Ante esto, la bailarina agradeció al espacio por la oportunidad, y obviamente no se salvó de las bromas en relación a su amistad con Ernesto Bravo: "Quién te llevó a tu primer día al jardín", preguntó el conductor, a lo que Camila respondió: Mi mamá. "¿Y quién te acompañará ahora?", volvió a preguntar Escobar, a lo que todos gritaron al unísono "Ernesto".