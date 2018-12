Participante de 'Rojo' pide que paren de insultar a compañera que la trató de fea

Geraldine Muñoz pidió a través de redes sociales que no insultaran a su compañera de Rojo Chantal Gayoso, luego de que esta última la tratara de fea.

La polémica se originó cuando Gayoso aseguró través de un Facebook Live del programa, conducido por Coni Piccoli, que su compañera no era muy linda de cara, catalogándola como una de las más "feas" del espacio.

Como era de esperar, los seguidores de Muñoz salieron en su defensa y comenzaron a insultar a Chantal. Sin embargo, Geraldine utilizó su cuenta de Instagram para pedir que por favor pararan de escribirle cosas negativas a su compañera.

"Hola a todos, sé que pasó un tema con mi compañera de trabajo en Rojo. Se conversó en un live y ya está. Entiendo y agradezco a la gente linda que me apoya, pero también se le está haciendo un daño a ella por redes sociales y eso no me hace sentir bien", partió diciendo.

"Un error lo puede cometer cualquiera, de todas las cositas uno aprende, pero pido por favor no escribirle cosas negativas, más si son con insultos. Espero se entienda. Los quiero mucho y gracias por comprender", concluyó.