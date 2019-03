Paris Jackson dijo que no es su función defender a su padre de las acusaciones de abuso sexual

Paris Jackson, hija de Michael Jackson, aseguró que "no es su función" defender a su padre de las acusaciones de abusos sexuales de menores de los que ha sido denunciado.

A través de Twitter, Paris apoyó a las palabras de su primo, Taj, quien defendió públicamente al "Rey del Pop".

En esa línea, la hija del intérprete de "Beat It" comentó que "no hay nada que pueda decir que no se haya dicho ya con respecto a la defensa. Taj está haciendo un trabajo perfecto por su cuenta y lo apoyo, pero ese no es mi papel. Solo estoy tratando de que todos se relajen y sigan la corriente, estén tranquilos y piensen en el panorama general".

there’s nothing i can say that hasn’t already been said in regards to defense. taj is doing a perfect job on his own. and i support him. but that’s not my role. i’m just tryna get everyone to chill out and go with the flow, be mellow and think about the bigger picture. that’s me.