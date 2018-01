Pareja intentó viajar en avión con su gatita encerrada en una maleta

Una pareja de estadounidenses intentó viajar en avión desde Erie, Pennsylvania, hasta Tampa, Florida, con su gato encerrado en una maleta.

Las autoridades aeronáuticas se dieron cuenta del caso de crueldad animal cuando chequearon las maletas de los responsables, encontrando dentro a una gatita de 6 meses llamada "Slim".

Para tener como referencia, la pareja quería viajar con su gata encerrada en la maleta en un vuelo que con una escala tarda casi cinco horas.

An @ErieAirport TSA Officer let the cat out of the bag this week. Literally. The cat’s name is Slim. Slim’s owners packed him in their checked bag. While this could have been extremely dangerous for the cat, Slim is just fine and is currently under the care of the Humane Society. pic.twitter.com/E1EIPNdDpt — Mike England (@TSAmedia_MikeE) January 11, 2018

It looks like @TSA officers at @ErieAirport (ERI) let the cat out of the bag! (Really!) This beautiful 6-month-old female kitten named "Slim" was spotted curled up among the clothing inside a checked bag. Per @GoErie News: The kitten is now with the local @HumaneSociety. pic.twitter.com/YRmRVtyHPM — TSAmedia_LisaF (@TSAmedia_LisaF) January 11, 2018