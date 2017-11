"Pape" Salazar se despidió de Radioactiva tras su segundo Copihue de Oro

Este jueves 30 de noviembre fue el último día de trabajo en la RadioActiva de Eduardo "Pape" Salazar, exitoso conductor de "Los Magníficos" que ganó durante dos años seguidos el Copihue de Oro al Mejor Programa Radial.

En una emotiva despedida, DJ "Pape" Salazar se quebró agradeciendo a la radio y a "Magma y Freddy, que no sabían si iba a tener los dedos para el piano.Y me mandé cagadas tras cagada. Estoy agradecido de todo el equipo RadioActiva, me llevo los mejores recuerdos".

Entre lágrimas, "Pape" también agradeció a Pablo Stange contando que "yo tuve dos papás radiales. Tuto Castro, director colombiano, y tu fuiste el segundo. Me creaste, me reinventaste, y muchas veces no te entendía. Me diste la oportunidad, confiaste en mí. Viste algo que estaba ahí por darme la oportunidad. Soy tu hijo radial".

El programa quedará en manos de Brulé y Lucho Hernández, los que inyectarán toda su energía a los radioescuchas durante las mañanas con la música a cargo de DJ Janyi.