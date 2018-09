Pangal Andrade y rumores con Mayte Rodríguez: "Me están haciendo un daño"

Luego de que lo relacionaran directamente al quiebre, Pangal Andrade quiso dejar en claro que no tiene nada que ver con el quiebre entre Mayte Rodríguez y Alexis Sánchez.

En conversación con el periodista Michael Roldán, el exchico reality comentó que conoce muy poco a la actriz y que este es otro romance que buscan "colgarle".

"No tengo nada que ver en la relación o término de Mayte", afirmó, indicando que con este tipo de rumores se le está "haciendo un daño", ya que "en este minuto cualquier persona pasa a ser enemigo de Alexis Sánchez, yo no quiero que todo Chile me odie, siendo que no tengo nada que ver".

Además, reiteró que no tiene nada que ver y pidió que "por favor dejen de colgarme romances que no existen".