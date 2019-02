Pangal Andrade reveló cómo tiene que ser su futura esposa

Este lunes, Pangal Andrade visitó Mucho Gusto donde reveló las diversas pruebas por la que tendrá que pasar su futura esposa, ya que para él es un sueño casarse y tener dos hijos.

En conversación con el panel, el kayakista comentó que sus familiares "la tienen que aceptar, las primas son heavys. Imagínate que son 25 primas, cuando son pesadas, son pesadas. Nos criaron como hermanos, es una gran familia", agregando que si a sus parientes no les agrada su polola, el compromiso finaliza.

Además, señaló que "yo no me planeo mucho. Soy creyente que si piensas y quieres algo, y haces bien las cosas te va a llegar. Pensar siempre positivo", asegurando también que "ahora estoy en un proceso tranquilo. Estoy relajado".

"Siempre he dicho que casarme es algo tranquilo y relajado, que el matrimonio es de la novia, la fiesta es para la mujer", añadió, siendo consultado por el panel si se consideraba o no un hombre machista, a lo que Pangal respondió que no, ya que su gran ejemplo es su madre.