Pancho Saavedra tras sufrir desmayo en el altiplano: "Pensé que iba a morir"

Pancho Saavedra se desvaneció en pleno programa de "Lugares Que Hablan", mientras transitaba por las Lagunas de Cotacotani el 24 de marzo pasado.



El capítulo donde el animador se desmayó en el norte altiplánico de Chile debido a la altura y bajas temperaturas se emitirá este sábado por las pantallas de Canal 13.



En conversación con La Cuarta, el rostro televisivo aseguró que pensó en la muerte tras sufrir el colapso a 4.250 metros sobre el nivel del mar. "Me dio terror, pensé que me iba a morir en ese minuto, pensaba de dónde voy a sacar aire para respirar", indicó.



"Despierto y me dio un ataque de llanto, de desesperación. Me faltaba el aire, la temperatura bajó a un grado, empezó a llover y granizar y yo con parka de pluma delgada y un jeans. Estaba muy poco preparado para lo que íbamos a vivir", agregó.

Rt Este ha sido uno de los capítulos más intensos de todos estos años, El Sábado los Invito al Gran Estreno de #LugaresQueHablan2018 22:30 Hrs. Un viaje al Altiplano donde enfrente las dificultades de la altura,el frío pero la valentía de nuestros compatriotas ❤️ pic.twitter.com/PRvqIJrBXA — FRANCISCO SAAVEDRA (@PANCHOSAAVEDRA) 9 de mayo de 2018