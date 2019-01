Pancho Saavedra sorprende con polémico mensaje a los animadores del Festival: 'Qué no se apernen'

En una entrevista al diario La Tercera, Francisco Saavedra se refirió a lo que será el próximo Festival de Viña del Mar, con Martín Cárcamo y María Luisa Godoy como los flamantes nuevos animadores.

En ese contexto, "Pancho" reflotó su anhelo de ser conductor del certamen y con ello, reflexionó sobre la labor que deben tener quienes llegan a lograrlo.

"Siempre lo he dicho. Hoy es el momento de Martín, y él lo tiene que disfrutar a concho. Pero lo que a mí me gustaría es que los animadores no nos apernemos en los puestos. Creo que uno tiene que vivir la experiencia y saber soltar. En el canal hay muy buenos compañeros, muy buenos animadores y animadoras, pero pienso que los que no hemos tenido la posibilidad de animar Viña, la pudiésemos tener. Solo pido que no se apernen", sostuvo.

En esa línea, aclaró los rumores sobre por qué no lo llamaron para animar en la Quinta Vergara durante este 2019.

"El otro día escuché que alguien decía que a mí no me habían llamado para Viña porque no sabía inglés, y eso no es así. Lo que pasa, es que alguna vez conté que le hice una entrevista a Leonardo DiCaprio, Matt Damon y Mark Wahlberg, y fue sin saber inglés, porque soy un patudo. No quería perder la oportunidad de entrevistarlos, pero no entendía nada de lo que me respondían. Fue terrible. Pero yo desde el año antepasado que estoy con clases de inglés todas las semanas", dijo.