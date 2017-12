Pancho Saavedra recuerda cuando fue "ninguneado" en Canal 13: "Es que tú no eres rostro" le dijeron

Un triste recuerdo repasó una de las figuras de este 2017. Francisco Saavedra, en entrevista con Glamorama, recordó lo duro que fue hacerse un espacio en la televisión, recordando cómo fue ninguneado mientras participaba en "Alfombra Roja" de Canal 13.

"Me dijeron muchas veces que yo era malo, que no servía" relató en la reveladora conversación, echando mano a un particular episodio. "Yo tenía un contacto con Tito El Bambino. Fui con una ejecutiva que estaba en ese momento, que era María Ester Roblero, y le digo 'María Ester, tengo una entrevista con Tito El Bambino, que viene al Festival de Viña'. Estaba en su tiempo peak y todo lo demás. '¿Te tinca que vaya a grabar? Porque me va a dar una entrevista con su familia, en Puerto Rico'. Y me dice '¿pero si nos va bien, qué hago contigo?'. 'O sea, seguir trabajando'. 'Es que tú no eres rostro. ¿Por qué no vas como productor y yo te pongo a otro animador a hacer la entrevista?'", confesó apenado.

Pero en instancias como el Copihue de Oro, Saavedra tuvo su revancha, la que traería consecuencias, como él mismo expresó. "Me escribió un tuit el otro día, cuando escuchó que la nombré. Me escribió un tuit enorme, donde me dijo, por DM, por privado… No te voy a contar lo que me dijo", afirmó, contando además cómo fue su respuesta.

"'Uno muchas veces pasa por la vida y no te das cuenta el daño que le puedes estar haciendo a otra persona. Con dos o tres palabras le puedes cagar la vida. Le puedes arruinar o frustrar sus sueños. Cuando uno tiene la autoestima herida, más te duele", añadió el conductor de "Lugares que Hablan".