Pancho Saavedra enfrenta pregunta incómoda sobre inmigración haitiana y sus "olores"

Una singular reflexión sobre la inmigración haitiana a Chile realizó el conductor de televisión, Francisco Saavedra.

En una incómoda conversación con La Tercera, donde el animador debe enfrentar sus prejuicios, señaló que una nueva ley migratoria debería "no restringir, pero sí legislar y ver quiénes están capacitados y quiénes no. Deberíamos basarnos en los modelos del mundo entero".

"No le cierro las puertas a nadie, sólo digo que hay que legislar y tener un control mucho más exhaustivo. Hace poco vi que sacaron del país a un haitiano que había llegado tras salir de la cárcel hace poco en su país y me pareció bien. En Chile no se debería recibir a delincuentes", subrayó.

El conductor subrayó que en Chile "a la gente le cuesta aceptar una pareja de ciegos o un hombre bajo con una mujer alta. No sé si aprobarían el matrimonio de un hijo con un haitiano. Quizás una parte sí, pero el lado más prejuicioso no, porque podrían llegar a pensar que lo están haciendo por interés".





"Para mí el amor nunca ha tenido color, raza, sexo ni religión; el amor es el amor. El que se ha enamorado de verdad sabe perfectamente que somos todos distintos", manifestó.

Para Saavedra, "pasa que aún vivimos en una época en que las personas de color tienen que pelear por sus derechos y eso es bien duro. Las personas diferentes, distintas a la norma común establecida tienen que pelear y eso es tremendo".

El animador también debió responder una pregunta sobre el olor de los haitianos: "En todos lados hay gente con olores distintos. No hay que ser tajantes, porque a veces no están los medios para que un chileno o haitiano puedan lavarse con jabón o champú o ponerse colonia".

"Una cosa que a mí me duele es el olor a pobreza porque es injusto. Hay personas que viven con siete personas hacinadas en una habitación y obvio que olerán de otra manera. Hay gente sin calefacción ni estufa en invierno, que viven en la humedad, que obvio olerán distinto. El olor a injusticia es el que a mí me duele", concluyó.