Pancha Buzeta: "Todos los traumas son superables"

La terapeuta sexual Pancha Buzeta conversó en su espacio de Ciudadano ADN acerca de los traumas que afectan la vida sexual de las personas, asegurando que todos "son superables".

Para la experta el trauma "es un acto tanto físico como emocional que queda en el subconsciente, y quedas atrapado, y pasa el tiempo, y empieza el desarrollo de las personas, y ésto no es que yo tenga un miedo, un dolor, o algo que me aproblema, sino que es algo que está ahí, y hasta que no lo resuelva está en el subconciente del cerebro".

"En la sexualidad se da un encuentro con un otro y la pérdida de control. Yo suelto, yo no retengo. Me dejo llevar. Entonces, si acarreo ciertos traumas que necesito mantener el control me va a rebotar en mi sexualidad, porque debo mantener el control", reflexionó Buzeta.