Pampita sorprendió con postura sobre ley de aborto en Argentina

La modelo trasandina Carolina "Pampita" Ardohaín, sorprendió en Argentina al hacer pública su postura sobre la ley de aborto que se discute en el país.

Según consigna La Nación la exesposa del actor Benjamín Vicuña dijo su programa Pampita online que "no participo de las marchas, porque no lo comulgo. Pero una cosa es decir 'yo no pienso igual' y otra es qué necesita mi sociedad. Pertenezco a esta sociedad, a este país y me parece que necesitamos la ley".

"No estoy a favor del aborto por mi formación católica (…) Es real que muchísimas mujeres en condiciones precarias pierden la vida haciéndose un aborto clandestino. Una cosa es lo que yo pienso, y otra es lo que como sociedad me parece que estamos necesitando", expresó.

Según la también actriz, a partir de la desinformación que existe, es que se toman algunas decisiones extremistas, pues cuando incluso se habla de sexo "se habla mal y no todos tienen acceso a anticonceptivos".

Para aclarar su postura, dijo que el crear una ley no significaba promover el aborto como método anticonceptivo, sino que, quien tome la decisión, no corra el riesgo de perder su vida, asegurando que debería ser el Estado el que apoye y contenga, se tome o no la opción de abortar.

Agregando que no todas las mujeres eligen su embarazo, pues muchas de ellas son abusadas.