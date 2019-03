Carolina "Pampita" Ardohaín dio una sincera entrevista a la revista Caras, donde se refirió a la actual relación que tiene con su exmarido, el actor Benjamín Vicuña.

La pareja estuvo junta durante 10 años, y tienen cuatro hijos. Sin embargo, en 2015 ambos se separaron, ruptura que incluso tuvo como protagonista a China Suárez, quien habría sido la amante del actor nacional, y que actualmente es la pareja del actor nacional, con quien también tiene una hija.

"Soy una mujer y una madre intachable. Te repito, soy libre. Soy la única dueña de mi vida, de lo que hago, nunca oculto la verdad. Cuando he estado en pareja con el padre de mis hijos (Vicuña) te puedo asegurar que he sido intachable. Y si después el amor resultó como resultó, no está en mis manos. Son cosas que pasan, cosas que le pasan a cualquier mujer. Con mi vida amorosa, he hecho lo mejor que he podido", primero expresó la trasandina al medio.

Para luego referirse a las críticas que ha tenido por su exposición amorosa, pues cada vez que tiene nuevas parejas lo cuenta a la prensa, así como también ha sido cuestionada por presentarle a sus hijos a cada uno de sus novios. Actualmente está con el empresario Mariano Belacerce.

"Yo no le doy explicaciones a nadie sobre cómo crío a mis hijos. Los crío con su papá. Lo hacemos lo mejor posible, y estamos muy conformes de cómo lo estamos haciendo", aseveró la argentina.

"Si voy a una fiesta y estoy en la pista de baile, no me estoy filmando con un teléfono. Yo estoy haciendo mi vida. Si alguien saca un teléfono, ya no está en mis manos… Si vos ves mis redes, cada tanto pongo algo de mis hijos, pero no te hago un reality del día a día", finalizó enfática respecto a los cuestionamientos que recibe, y por las imágenes de ella bailando y besándose con Belacerce.