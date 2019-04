Pampita reveló cómo es la relación de Benjamín Vicuña con sus hijos

Hace algunos días, Carolina Ardohain reveló en la televisión argentina que su relación con Benjamín Vicuña es cada día mejor y que, pese a los problemas que ellos puedan tener, el actor es un "padre re presente".

En conversación con Implacables, la argentina contó cómo es la relación que Bautista, Beltrán y Benicio tienen con su padre, señalando que Benjamín "adora a sus hijos y a ellos les encanta estar con él. Pasan un tiempo súper lindo y siempre le voy a fomentar eso a los chicos".

En esa línea, Pampita agregó que "en lo personal me encantaría no tener que separarme jamás de los chicos, pero no te queda otra y lo mejor que le puede pasar a los chicos es criarse con los dos padres por igual. Necesitan la figura de la madre y del padre todos los días de su vida".