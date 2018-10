Pampita contó cómo le afecta la muerte de Blanca: Sólo pueden entenderme quienes perdieron un hijo

Carolina "Pampita" Ardohain y Benjamín Vicuña perdieron a su pequeña hija de seis años en 2012, a causa de una grave neumonía que se produjo por una bacteria.

Hoy, a seis años del momento más doloroso de sus vidad, Pampita se sinceró sobre el tema en el programa trasandino PH, Podemos Hablar, donde señaló que la crisis de pareja que vivió con Pico Mónaco y el acoso por parte de la prensa por su programa Pampita Online, le afectaran de una manera totalmente distinta al resto de las personas.

Esto, por la situación que vivió con su hija. "Estaba con una crisis de pareja y no soy igual al resto de la gente, solamente me pueden entender las personas que perdieron un hijo", dijo la modelo.

En esa línea, la exmujer de Vicuña aseguró que su equilibrio emocional es muy distinto al de los demás, ya que vive una constante lucha, viéndose en la obligación de mantenerse bien por sus hijos y trabajo.

Esta es una de las grandes razones por las que vive las crisis de parejas de una manera no muy típica, confesando que "me voy a lugares oscurísimos que no podrían imaginarse".

"Cuando estoy mal por algo personal dicen 'bueno, se peleó con el novio'. Sí, para vos es así, pero yo tenía un proyecto de familia con esa persona, vivía en mi casa y estaba integrado a mi familia. Me destruye cuando se me cae un proyecto, y encima estoy con ese equilibrio livianito por lo de Blanca", dijo sobre sus problemas personales y el acoso de los periodistas que hicieron que finalizara su programa.