Pamela Díaz sobre Carola de Moras: "Es la copia mala de Tonka Tomicic"

Un juicio que ha sacado ronchas es el que manifestó la modelo Pamela Díaz con su compañera en Chilevisión, Carola de Moras, a quien calificó como "la copia mala de Tonka Tomicic".



En conversación con La Cuarta, la excandidata a Miss Chile sostuvo acerca de la animadora de Bienvenidos que "es una galla digna de admirar en muchas cosas. Es seca. Hace un rol, aunque no la encuentro para nada transparente, pero la gente le cree. Es una de las más creíbles a nivel de auspiciadores. De hecho, se las lleva todas, y eso es admirable. Pero de ahí a sentirme identificada por su personalidad, con su forma, nada".



En cuanto a De Moras, expresó "sin comentarios. Yo creo que es la copia mala de Tonka Tomicic", lo que obviamente provocó reacciones en varios programas de farándula.



De hecho, Intrusos se contactó por mensajes con la conductora del Festival de Viña, manifestando que "no voy a hablar mal de alguien del equipo, porque creo en las lealtades de equipo. Si ella quiere ser animadora, creo que no es la forma de conseguirlo, esto se hace con pega".