Pamela Díaz reveló que se hizo un retoque en la cara

Pamela Díaz se había sometido a diversas intervenciones en su cuerpo, incluidos un by pass gástrico, una abdominoplastía, diversas liposucciones y procedimientos en su busto. Hasta ahora lo único que no se había intervenido era su rostro, pero aquello cambió.

La animadora de Chilevisión reconoció a LUN que se inyectó botox en la cara para tener una mejor apariencia, aunque sostuvo que el tratamiento no fue invasivo. "Lo pensé por mucho tiempo. Lo que más me frenaba era ver esos resultados en otras personas que los dejaba ultraestirados. Yo no podía ni quería quedar así, hasta que vi que mi mamá se la hizo y le quedó bien (...) Quería que el rostro y la mirada se me vieran más descansadas en mi nuevo trabajo matinal, además habían otras cosas que me molestaban", comenzó diciendo.





¿Qué no te gustaba de tu cara? "Me daba cuenta que en las patas de gallo se me craquelaba el maquillaje, se veían grietas como de pintura seca. También me hacía ruido cuando me veía en los comerciales de Santa Isabel. Las tomas son puros primeros planos de la cara y encontraba que me veía media cansada. Otra cosa tiene que ver con mi edad: cumplí 38 años y tengo un compañero en el programa que se ve más joven, más flaco, estupendo: Jean Philippe (Creton). Entonces eso me empuja a verme bien", indicó la conductora.

¿Cúal fue la sensación tras someterse a un arreglo en el rostro? "Después que me lo hice no me gusté. Sentía que había perdido la expresión, la mirada no era mía, sino que mucho más dura. Pasado los 15 primeros días vi el resultado final y me encantó: no tenía tantas patas de gallo, volví a tener expresión y la piel se me puso algo más luminosa. Ahora me tengo que ir a retocar otra vez y lo voy a hacer feliz", manifestó Pamela.

¿Hay gente que se dio cuenta de su arreglo? "Puede ser que se me note algo, porque mi expresión es más relajada, pero yo encuentro que quedó un resultado súper natural. Cuando me lo hice no quería que me dijeran el típico 'algo te hiciste'"