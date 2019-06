Pamela Díaz reveló los cambios que ha tenido con el chip que se implantó en el glúteo

Hace unas semanas, Pamela Díaz sorprendió a sus compañeros de Viva la Pipol al revelar que se había sometido a una pequeña intervención llamada Rejuvechip, que consiste en un chip que, entre muchas cosas, disminuye el cansancio y aumenta el deseo sexual.

A días de someterse a la operación, La Fiera contó los primeros cambios que ha notado con el dispositivo, el cual se implanta en el glúteo en unos 15 minutos.

En esa línea, la animadora de CHV comentó que "lo noto en mi piel, dicen que está mejorada. Lo otro es que estuve en un almuerzo por el día del padre, que lo pasamos muy bien con mi familia, y me puse a lavar la loza (…) estaba feliz".

Además aseguró que ha sentido mejorías en su estado de ánimo: "Reclamo menos. Pasa que yo tengo esencia de reclamar, pero no es que no quiera hacer las cosas o no tenga ganas", dijo.

Sin embargo, no todo ha sido bueno, ya que aseguró que con "el tema sexual no me ha pasado nada. Todavía no me pasa eso. La Pame (Leiva) que vino la otra vez, dijo que ella hacia el amor todo el rato (…) Yo creo que eso no está bien".