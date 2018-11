Pamela Díaz no da tregua y vuelve a disparar contra Carola de Moras: "Todo en la vida se paga"

No para el round entre Pamela Díaz y Carola de Moras. Desde que la "Fiera" asegurara que la animadora era una "mala copia" de Tonka Tomicic, la relación entre las dos se rompió en mil pedazos y siguen los coletazos.

Hace poco, De Moras volvió a hablar del tema y sostuvo al respecto que "son temas fomes, porque lo encontré como injusto. Pero entendemos esta forma tan espontánea que tiene la Pamela. Ella también sabe cómo hacer sus alineamientos para conseguir sus objetivos. Pero a ella le costó la salida del matinal, salida que le dolió mucho, por lo que tengo entendido, porque a ella le gustaba mucho estar en el matinal. Y las mismas personas del matinal no aguantaron esta situación y les exigieron ellos, y yo, la salida de ella",

Y como era de esperar, Díaz le respondió este miércoles y volvió a lanzarse con todo en contra de la exanimadora del Festival de Viña del Mar.

"Estoy siendo estafada. Mañana voy a pedir altiro hablar con mis ejecutivos, y que me pidan disculpas por esta situación. No puede ser. Me estafaron (…) Yo me lo tomo para la risa, porque me imaginé que podía haber sido, en rumores de pasillo. Pero que lo haya dicho ella, y que haya asumido que sí lo pidió, y que los ejecutivos le dijeron que sí, me dejó sin pega poh. De hecho, a mí me quitaron mi sueldo, por si no sabían. Yo no recibí más el sueldo de matinal. Me tuve que hacer otro sueldito, en la pega en la noche -La Noche es Nuestra-", contestó de vuelta en conversación con el "Muy Buenos Días" que recogió el Diario La Cuarta.

En esa línea, la conductora de Chilevisión sostuvo: "Lo encontré feo, porque yo he podido trabajar con ella, que no nos caíamos bien, no nos saludábamos, o con otros compañeros u otras personas. Pero yo no voy a hablar con otro ejecutivo como ‘es ella o él’, ‘si yo quiero entrar, tienen que echar a esa persona’, sabiendo que tengo hijos, que tengo que pagar, igual que ella, muchas cosas y mantenerme. Entonces, encontré que era feo, pero no esperaba otra cosa tampoco".