Pamela Díaz entregó sincera respuesta sobre las relaciones sexuales y sorprendió a sus compañeros

El viernes pasado se emitió el segundo capítulo de Podemos Hablar, el nuevo programa de CHV que tuvo como invitados a Claudio Borghi, Roberto Artiagoitía (Rumpy), Pablo Zalaquet, Karen Doggenweiler, Katty Kowaleczko y Pamela Díaz.

Fue esta última quien sorprendió a los presentes y televidentes al revelar su postura respecto a las relaciones sexuales, luego de que Julián Elfenbein le preguntara si podría vivir sin ellas.

En esa línea, la animadora contestó que sí podría vivir sin sexo, confesión que provocó una nueva pregunta por parte de Borghi: "¿Hay alguna posibilidad de pacto? Porque sin sexo, ¿de qué tipo? Me pone nervioso", dijo.

"Depende. Penetración, pene, vagina, relación sexual", respondió Díaz, señalando a al exténico de la Selección Nacional mientras le decía: "¿Para qué te haces el leso? Eres Argentino".

"No, porque hay otras formas también de compensar lugares. No solamente tiene que ser penetración", dijo Borghi.

Tras eso, Pamela le preguntó: "¿Cuánto es lo máximo en que no has tenido sexo?", a lo que el trasandino respondió que "dos días". Posteriormente, La Fiera volvió a tomar la palabra y sorprendió con su confesión, ya que señaló que "sí podría vivir sin relaciones sexuales. Yo podría porque siento… A ver, he pasado épocas en que he estado soltera dos años y no necesito relaciones sexuales".

"Necesito trabajar, pasarlo bien, irme de carrete con mis amigas, disfrutar. Nunca me he ido de viaje con mis amigas, que es una cosa que tengo pendiente. Pero no tengo un tema tan necesario. Es un tema…", añadió.

Posterior a esto, Elfenbein intervino y agregó: "Puedes estar seis meses, un año sin tener relaciones sexuales". Frente a esto, Díaz reveló que "he estado seis, siete meses, y no me acuerdo. Pero no necesito un tema sexual, un tema carnal".

"No me pasa el tema. Cuando tengo relaciones sexuales, cuando tú tienes pareja, activamente, puedes estar todo el tiempo. Y entre más tenga relaciones sexuales, puede ser mucho más entretenido. Pero puedo vivir seis meses sin tener sexo y enfocarme en mi pega. Y si obviamente no tengo pareja, no necesito un gallo para pasarlo bien. Hoy día podemos pasarlo bien solamente. No necesito de alguien para depender sexualmente. Hoy día no creo", concluyó.