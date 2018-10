Pamela Díaz en picada contra Daniela Aránguiz: "Tirar mierda por tirar, no funciona"

Pamela Díaz no se guardó nada para referirse a Daniela Aránguiz, a quien volvió a criticar por los comentarios que suele hacer en el matinal de Chilevisión. ¿El último? irse en picada contra el Team Mekano y José Miguel Viñuela.

Sobre aquello, la "Fiera" lanzó: "En el canal también tenemos que estar todos en la misma posición. Hoy no se usa pelar mucho en mala onda. Es entretenido pelar, pero creo que a veces tirar mierda por tirar no funciona mucho".

En esa línea, Díaz dijo a Intrusos de La Red que "La Daniela no es un rostro que se identifica con Chilevisión. Es panelista de un ex matinal y vamos a ver si sigue el otro año. Todos estamos en la misma parada que no sabemos nada Y es fome porque ella participó en Mekano. Nunca he escuchado al Jose hablar mal de ella y sus compañeras".

Y como era de esperar, Aránguiz no se quedó callada y le respondió que "se cree ejecutiva del canal".