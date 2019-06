Pamela Díaz decidió instalarse un chip en el glúteo para tener más energía

Pamela Díaz ha reconocido en más de una ocasión que es una asidua de las intervenciones quirúrgicas, aunque la última que se hizo ha sido la más llamativa hasta el momento.

La animadora de televisión decidió ponerse un chip con testosterona en un glúteo, ya que asegura que "necesitaba un golpe enérgetico". El procedimiento duró menos de 10 minutos y fue realizado por la doctora Katherine Vásquez, médico cirujano y matrona de la Clínica La Parva.

Sobre la razón de querer efectuarse esta intervención, Pamela indicó a Las Últimas Noticias que "yo trabajo como cualquier chilena más y tengo cinco hijos de distintas edades que me necesitan y eso te quita mucha energía (...) como yo soy exagerada y tengo un tema con las agujas, me dolió más la inyección de anestesia que me pusieron antes que la misma implantación del chip".

Pero ¿en qué consiste la instalación de este chip? "Se trata de un comprimido que mide 3 mm. Se asemeja a una pastilla de liberación prolongada que contiene una disolución de testosterona que va se va liberando dentro del tejido. El organismo tiene un sistema de autorrgulación de las hormonas, llamado feedback, que extrae lo que va necesitando la testosterona", explicó la doctora en conversación con el medio.

Consultada sobre por qué se necesita testosterona, la médico indicó: "Las mujeres las producimos en los ovarios y las glándulas suprarrenales, Se usan mucho para tratar los ovarios poliquísticos, pero en el caso de Pamela ella quiso tenerlo para sentir más energía".

¿Tiene otros efectos? "Ayuda a mejorar el metabolismo muscular, la persona podría tener una baja de peso, y te da más energía, ya que te permite regular mejor los ciclos de sueño".

Finalmente, la profesional manifiesta que el efecto "dura entre cuatro y seis meses, ya que el organismo la va absorbiendo de acuerdo a lo que va requiriendo de la hormona. En algunos casos dura hasta ocho meses".

¿Contraindicaciones? "No lo pueden usar mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, una mujer que desee quedar embarazada o haya tenido ovarios poliquísticos de forma reciente".