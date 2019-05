Paloma Mami y Alexis Sánchez por fin se conocieron. En un registro viralizado en Instagram, se puede ver a la cantante interpretando Not steady mientras el futbolista disfruta de su voz.

La tía y mánager de la artista, Lorena Astorga, confesó al diario La Cuarta que el seleccionado nacional quería que Paloma hiciera la canción de la película Mi amigo Alexis.

La cantante ya tenía otros compromisos labores, por lo que no pudo aceptar la oferta. Asimismo, Alexis quería que Not steady fuera parte de la banda sonora, pero no llegaron a un acuerdo con la productora.



Foto: Instagram @lorehappyv

De igual forma, el expololo de Mayte Rodríguez decidió invitar a la joven junto a su familia para que se conocieran en la avant premiere del filme.



"Cuando termina la película nos dicen que Alexis nos invita a una recepción con su familia. Subimos y estuvimos compartiendo como una hora. Cantamos, bailamos. Él puso en su celular una canción de Paloma y la hicieron cantar. Era Not steady, la favorita de él, porque decía que tiene inglés y flow", aseguró su tía sobre el encuentro.

Revisa aquí el registro: