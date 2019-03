Paloma Mami: Tengo seguridad en lo que hago y sabía que me iría bien fuera de la tele

Tonka Tomicic entrevistó a Paloma Mami días antes de su debut en Lollapalooza, donde le preguntó diversos aspectos de su vida, entre esos sobre su participación en Rojo, el color del talento.

Recordemos que durante su paso por el programa de TVN, Paloma no lo pasó nada de bien, pues Leandro Martínez, su coach, no la apoyó y sus compañeros de baile y canto, menos.

Sobre esto, la intérprete de "Fingías" comentó que decidió postular a Rojo porque siempre venía a Chile y era su gran oportunidad para hacerse conocida. Sin embargo, comentó que "nunca había estado en un lugar así" y que "no volvería nunca más a la tele", porque la gente que hay en ella no es de su agrado.

En esa línea, Tonka le consultó si había sentido la envidia de las otras participantes, a lo que respondió que sí, pues "hay mucha envidia siempre donde voy, yo creo que porque ven que yo tengo confianza en mí misma y creo que en el programa era lo que más le faltaba a la gente. No sabían cual era su voz o su camino y yo ya había encontrado el mío, entonces yo creo que eso le dio como envidia a la gente".

"Sabía que la tele no era para mí pero obviamente estaba con ansiedad de irme porque nunca se sabe qué va a pasar después de eso, afortunadamente siempre he tenido seguridad en lo que hago y creía que me iba a ir bien fuera de la tele", concluyó.