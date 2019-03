Paloma Mami sorprendió con hilarante entrevista y confesiones personales en Estados Unidos

Paloma Mami se encuentra hace semanas en Estados Unidos y esta vez, realizó una entrevista en inglés donde explicó el significado de su canción Not Steady.

La artista chilena-estadounidense confesó a Genius que empezó públicamente en la música hace solo 8 meses, y que Not Steady fue la primera canción que hizo en su vida.

En el video Paloma Mami sorprende cantando a capela y explicando el significado de la canción, donde da a entender que lo que dice la letra es lo que realmente ella piensa y vive.

Respecto a la canción, la cantante reveló que "no me puedo comprometer y no puedo confrontar. A veces ellos (los hombres) pueden estar pensando que estamos en una relación por 7 meses, y yo estoy aquí pensando '¿qué está sucediendo?', y no puedo terminar. Así que solo sigo, y eventualmente, encuentro una forma de escabullirme. ¡Soy tan mala!".

Confesando también que "he estado en una situación en la que olvidé quién era, y después me di cuenta que ¿por qué pensé que podría estar en una relación?, ¿por qué pensé que podría estar con una sola persona? Pero cuando estás con esa persona te olvidas, y después cuando sales, y quieres hablarle a más personas, no puedes porque estás en pareja y te lamentas".

Finalmente, en modo de broma después de analizar toda la canción "Not Steady", la conclusión de artista fue que "el amor es para perdedores".

Revisa la entrevista completa aquí, pero ¡ojo!, está en inglés: