Paloma Mami oficializa su nueva canción 'Don't talk about me'

Una nueva canción se integra al catálogo que comienza a forjar Paloma Mami. Eso sí, esta vez fue una oficialización, más que un lanzamiento inédito, porque "Don't talk about me" hace rato daba vueltas por la red.

De hecho, en septiembre de 2018, cuando apareció en el webshow Casaparlante fue justamente con esta canción, donde contesta directamente a sus críticos y a quienes hablan a sus espaldas.

"Ya no tendrán los gritos de Casa Parlante CTMMM 🎉🎉🎉🎉", publicó la cantante en su cuenta de Twitter respecto a esta versión, más completa y trabajada en el estudio.

Paloma Mami también comentó en sus redes sociales que el videoclip de esta canción va a estar disponible en durante esta misma jornada, previa a su presentación en el festival Urban Trap Fest.

Paloma Mami - Don't talk about me

Me odian donde voy, ’toy acostumbrada

Hablan de mí, pero ni una llamada

De esa actitud yo ya estoy cansada

Quieren de mí lo que a ella' les falta

Don't worry about me, don’t worry about me

Don't talk about me, don't talk about me

Said I won't succeed, don't ever doubt me

And you still gonna hate while I'm in this, shawty

Don't worry about me, don't worry about me

Don’t talk about me, don’t talk about me

Said I won't succeed, don’t ever doubt me

And you still gonna hate while I'm in this, shawty

Sólo los pece' muerto' siempre siguen la corriente

Sonamo’ en todos la'o porque somos diferente'

De lejos se nota tu envidia, hasta en New York la sienten

No saben qué más sacarme, andan tan pretendientes

Hablan de mí todavía

Se nota que uste' está mordía'

Que soy puta, soy hoe, soy creída

En realidad sólo soy bendecida, ay

You still be hatin'

Mientra' estamo' bien

I keep the haters waitin'

Porque en la fila hay más de cien

Don't wanna hear my name roll off your tongue

Boy, I've been winning with thirty to none

En do' mese' yo ya llegué al millón

Prepárense que esto recién comenzó, ey

Don't worry about me, don't worry about me

Don't talk about me, don't talk about me

Said I won't succeed, don't ever doubt me

And you still gonna hate while I'm in this, shawty

Don't worry about me, don't worry about me

Don't talk about me, don't talk about me

Said I won't succeed, don't ever doubt me

And you still gonna hate while I'm in this, shawty

Ay Dio' mío, dicen que no soy talentosa

Dicen que no soy chilena, dicen que estoy hecha

Y en verda', enverdá' ustede' están hablando mucho

¿Pero quién te está escuchando?

Mientras ustede' se ven bien mordío'

Yo me veo bien rica, ajá (Jaja)

Hablando aún no lo creo

Me escuchan en el club, eso nunca va a parar

Esto es pa' lo' que durmieron

Con tiempo notarán que mi flow es anormal

Ganando my Grammy, yo sé que va a doler, yo'

Carita bella, pero corro como bestia

Con esa mala vibra, te puede' mover, ya

Desde Chile estoy aquí cambiando el sistema

Tanto piquete e' difícil de entender, yo'

En esto soy mi única competencia

Ahora duermo' en nube', no quiero ofenderte

No vine a picar, vine a comer

Don't worry about me, don't worry about me

Don't talk about me, don't talk about me

¿Dime quién ere' tú, tan pendiente de mí?

¿Dime quién ere' tú? Yo soy Paloma Mami

Don't worry about me, don't worry about me

Don't talk about me, don't talk about me

¿Dime quién ere' tú, tan pendiente de mí?

¿Dime quién ere' tú? Yo soy Paloma Mami