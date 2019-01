Paloma Mami entregó categórica respuesta a seguidora que la acusó de ser operada

Con más de 890 mil seguidores en Instagram, Paloma Mami sorprende día a día a sus seguidores, quienes suelen resaltar la belleza de la joven.

Sin embargo, hay una gran cantidad de usuarios que aseguran que la intérprete de "Not Steady" está operada y que por eso tiene el cuerpo tan curvilíneo.

Es más, en una de sus últimas publicaciones, una de sus seguidoras arremetió contra Paloma Castillo, acusandola de mentirle a sus fanáticos: "¿Para que mentirle a la gente así? Si todos sabemos que estás operada, la gente no es 'weona'. Te vez linda con tus operaciones, pero no es necesario mentir y hacer controversia para tener más seguidores, está de moda mentir en las redes sociales", escribió.

Ante esto, la exchica Rojo decidió hacer frente a los rumores con una categórica respuesta: "Mami yo no le voy a mentir a mis seguidores nunca... Tampoco necesito hacer controversia para tener seguidores eso llega solito mami... La única razón porque te respondo es para dejarlo claro!!", partió diciendo.

"Yo NO soy operada y tampoco no tiene nada de malo serlo!! La que puede puede 'cachai'", respondió la cantante y agregó "trato de dejar ese mensaje lo más claro posible para que chicas de mi edad o más joven no se sienten como si tuvieran que operarse para ser lindas!!", agregó la cantante.

Finalmente, expresó que "sí, es cierto que hay mucho ambiente hoy en día en Instagram donde son operadas las mujeres y está bacán, pero también quiero dar ese mensaje positivo y esa seguridad para todos mis seguidores que también es bello ser natural".