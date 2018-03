Paloma Fiuza conmemoró el Día de la Mujer con homenaje a ícono feminista

Durante el Día Internacional de la Mujer, muchos personajes del espectáculo se han volcado a sus redes sociales para rendir tributo al género.

Pero mientras varios han compartido imágenes de sus familiares o de si mismas, la bailarina y modelo brasileña Paloma Fiuza quiso conmemorar este día con una imágen icónica para el feminismo: la de "Rosie the Riveter", ilustración generalmente acompañada con un "We can do it!".

"Somos luchadoras, valientes, trabajadoras, lindas, inteligentes, emprendedoras! Ser mujer es ser parte de esa historia de luchar y conquista 💪", escribió en su cuenta de Instagram. "Nunca nos detengamos, nosotras podemos cumplir todos nuestros sueños, sólo tenemos que creerlo 💪👸🌸💋 ", agregó.