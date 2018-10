Paloma Aliaga y Cristóbal Valenzuela se casaron frente a 280 invitados

Paloma Aliaga se casó con Cristóbal Valenzuela tras cinco años de relación y una hija en común -llamada Abril-, en una ceremonia que reunió a 280 invitados, entre familiares y amigos.

La ceremonia, que comenzaba cerca de las 18 horas, se llevó a cabo un rato después, donde Paloma, al entrar al lugar, se lució con un vestido color crema brillante, mientras el novio usó un traje negro y humita plateada.

El más esperado de los invitados era Daniel Valenzuela, exmarido de Aliaga y hermano del novio, quien no llegó a la Viña Santa Carolina, en Macul. De acuerdo a LUN, el animador señaló que se encontraba en Iquique.

"Tengo 20 eventos que cumplir para una marca de retail, lo que me impide ir. Pero más allá de eso prefiero guardarme (y no decir) si hubiera ido al matrimonio (o no)", explicó, agregando que recibe información de parte de Eloísa y Alondra, sus dos hijas con Paloma.

Otra de las invitadas más esperadas era Yamila Reyna, expareja de Daniel, quien no llegó a la ceremonia porque "tenía un viaje planeado", expresando que veía a Aliaga y Cristóbal "contentos y ansiosos".