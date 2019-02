Palmenia Pizarro sobre Frei Montalva: 'Aunque hayan dicho que lo mataron, no lo creo'

Palmenia Pizarro estuvo en Conversaciones CNN donde se refirió a las dudas que se tienen respecto al asesinato del expresidente Eduardo Frei Montalva, a quien conocía personalmente y cuya muerte fue resuelta como homicidio simple.

Contexto en el que la cantante nacional comentó: "Fíjate que yo sigo dudando. A mí me produce una sensación de que no fue así. O sea, yo no creo en lo que dicen. No creo. Yo creo que, más bien, él murió porque tenía un problema y punto".

"Aunque hayan dicho que lo mataron, no lo creo, porque los políticos son tan mentirosos. Perdóname, por favor. No, no lo creo. Yo pienso que él murió porque tenía un problema, ¿me entiendes tú? Entonces eso, para mí, no tiene validez", agregó.

Este miércoles se supo que la familia del exmandatario está pidiendo recalificar el homicidio, ya que no quieren que sea simple, si no que calificado.

En esa línea, Pizarro contó que "se están preparando para las nuevas elecciones, quieren poner de nuevo a Eduardo Frei de candidato. Eso es lo que quieren los demócratas. Eso me molesta. ¿Por qué tienen que hacer estas cosas para que salga alguien?".

Para ella todo esto corresponde a "estrategia política, así lo veo yo. Y no me gusta hablar mucho esta cuestión, porque después me odian, ¿me entiendes tú?".

Al ser consultada sobre si cree o no que la dictadura de Pinochet quiso matarlo, la intérprete de "Cariño malo" respondió: "No, fíjate que la verdad es que yo pienso que no, porque, para mí, él era una buena persona. Era un señor encantador".