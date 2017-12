Pájarito imita el ringtone de iPhone de su dueño para que no se vaya

Cada cierto tiempo algunos registros dejan en claro que los animales no son tan tontos como pensamos las personas.



Que diga lo contrario Lucky, una simpática cacatúa que imita el ringtone del iPhone de su amo, con el fin de que este no deje la casa.



¿Cómo se logró sacar dicha conclusión?, porque la ave comienza su interpretación cuando Ben Pluimer está abrochándose los zapatos.



Para quienes no lo sepan, el ringtone que imita Lucky se llama "Opening", y es el clásico sonido de las llamadas que recibe el teléfono de Apple.